Acusados de roubo a residência são presos em Osasco

Policiais civis do 6ºDP de Osasco (Demacro) prenderam nessa quinta-feira (30) dois homens acusados de roubo à residência ocorrido recentemente.

publicidade

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos invadiram a casa e abordaram as vítimas, mãe e sua filha autista. Ambas foram tratadas com extrema violência, amarradas e agredidas durante o roubo.

Os homens procuravam por dinheiro e joias. Durante as investigações, os agentes conseguiram identificar os assaltantes, que foram capturados durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. Os dois foram reconhecidos formalmente pelas vítimas.

publicidade

Durante o depoimentos, um dos suspeitos confessou o crime, informando, em detalhes, a participação do comparsa e como foram cometidas as agressões contra as vítimas.

Ambos tiveram a prisão preventiva decretada e seguem à disposição da Justiça.