“Adam Sandler brasileiro”: comédia de Natal com Leandro Hassum na Netflix emociona o público

Filme mais visto do fim de semana na Netflix no Brasil, a comédia nacional Tudo Bem no Natal Que Vem, além de fazer rir, tem emocionado o público, com uma história comovente para o espírito natalino. O longa chegou à plataforma de streaming dia 3.

O protagonista é Leandro Hassum, que internautas chegam a chamar de “Adam Sandler” brasileiro. Há quem aponte semelhanças entre o novo filme e obras marcantes do astro norte-americano, uma mistura dos sucessos Click e Como Se Fosse a Primeira Vez.

fui assistir esse filme de natal com o leandro hassum esperando me matar de rir e acabei chorando pic.twitter.com/UGx3uJvbFX — stardust🎄 (@laah_eugenio) December 5, 2020

o leandro hassum poderia fazer click mas o adam sandler nunca faria ate que as sorte nos separe – a trilogia https://t.co/tG6yTKY578 — bobona (@mattosrebeca18) December 4, 2020

Leandro hassum é absurdo!!

Que filme perfeito de natal pic.twitter.com/iGSvHrgaen — jessica (@eu_jessm) December 6, 2020

Em Tudo Bem no Natal que Vem, Jorge (Leandro Hassum) é um homem rabugento que sempre odiou o Natal e costuma fazer de tudo para evitar as comemorações dessa data. Na véspera do feriado, ele cai do telhado e bate a cabeça. Quando acorda, percebe que está vivendo o Natal do ano seguinte, e continua revivendo diversos Natais em um ciclo interminável.

Que filme genial esse do Leandro Hassum gente! No final do filme eu n sei se to chorando pelo personagem, ou pelo tanto de coisa que eu faria diferente se tivesse a chance. Genial! pic.twitter.com/HJws54EmIl — ¡ʟᴜɪᴢ ᴅɪᴀꜱ! (@oluizdias) December 5, 2020

Acabei de ver na Netflix “Tudo Bem no Natal que Vem” e MEU DEUS, que filme lindo! Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Leandro Hassum nunca decepciona!#TudoBemNoNatalQueVem pic.twitter.com/LLiZI3IN0j — Doug Ramos (@DougMilitante) December 4, 2020

esse filme é tão amorzinho, mas chorei horrores, se tornou um dos meus favoritos, Leandro Hassum nunca errando não é mesmo pic.twitter.com/mjFgVUK4dq — @karolzita.com (@Karol43624864) December 6, 2020

Pois é, o filme do Leandro Hassum acabou virando o meu favorito do gênero natalino! ❤🎅🏻🎄 pic.twitter.com/iJlzRbd8an — João Vitor Silva 💥🎮 (@joao_gilles) December 5, 2020

Me peguei aos soluços hoje assistindo ao filme "Primoroso" do Leandro Hassum! "TUDO BEM NO NATAL QUE VEM",elenco maravilhoso e sem dúvidas o Leandro é um grande e competente ator, recomendo a vcs e preparem o riso e o lenço! ❤️😥😘😙👌💕 pic.twitter.com/2ek66rPfGn — Sr.Libriano 🏳️‍🌈 (@senhorlibriano) December 4, 2020