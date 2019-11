Adiada por goteiras, final Osasco x Barueri começa hoje

A primeira partida da final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, entre Osasco Audax e São Paulo F.C/Barueri, acontece na noite desta quarta-feira (6), a partir das 22h, no ginásio José Corrêa, em Barueri. A partida terá transmissão do SporTV 2.

A decisão começaria na noite desta terça (5), mas o jogo foi adiado devido a goteiras no ginásio.

O Vôlei Osasco-Audax é o atual vice-campeão e busca seu 15º título na competição estadual. As osasquenses eliminaram o Pinheiros na semifinal. Já as baruerienses, que passaram pelo Sesi Bauru na semi, buscam o primeiro título Paulista.

A segundo e último duelo do confronto acontecerá na noite de sexta-feira (8), a partir das 21h30, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino.