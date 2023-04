Administração de Barueri registra aumento no índice de aprovação popular

A empresa Indsat – Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos, que realiza pesquisas para identificar os índices de satisfação dos principais serviços e agentes públicos das cidades, registrou um aumento na satisfação da população com relação à administração municipal de Barueri.

Em fevereiro de 2023, a aprovação à gestão municipal alcançou a maior índice do período, chegando a 78,2% entre os moradores entrevistados.

Do total de aprovação, o serviço realizado na cidade foi classificado como ótimo por 17,7% e de bom por 60,5%, superando o patamar registrado em fevereiro de 2022, com 66,8%.

De lá pra cá, as avaliações positivas do setor ultrapassaram a casa dos 70%, chegando a 75,7% em maio do mesmo ano até atingir o resultado mais elevado no início de 2023.

Já os números da rejeição cairam de 5,3% em fevereiro do ano anterior para atuais 4,2%, resultado formado por 2% de ruim e 2,2% de péssimo. A taxa mais recente é uma das menores do período avaliado, logo após os 3,8% registrados em agosto de 2022.

Segundo a Indsat, a administração de Barueri também sobressai com relação à aprovação das gestões estadual e federal. A pontuação superior da prefeitura, de 779 pontos, é o melhor desempenho entre as avaliações governamentais, mantendo o Alto Grau de Satisfação obtido em levantamentos anteriores.

A nota permanece acima da média do agrupamento das cidades de médio porte (entre 100 mil e 400 mil habitantes), de 631 pontos, e supera a pontuação obtida no mesmo período de 2022 (739 pontos). No comparativo com a pesquisa anterior, em novembro, a nota atual registra aumento de 31 pontos. Já no período entre agosto de 2021 e o início de 2023, a pontuação recente é a segunda maior registrada pela INDSAT, logo após os 803 pontos observados em meados de 2021.

A empresa pesquisou ainda o grau de satisfação a respeito do prefeito de Barueri, apontando critérios como “inteligente”, “simpático”, “honesto” e “próximo do povo”. Em relação às primeiras três características, o levantamento aponta Alto Grau de Satisfação para Rubens Furlan, com aprovação de 82% sobre “inteligente”, 46,8% sobre “honesto” e 75,3% para “simpático”. O indicador “próximo do povo” registrou Grau Médio de Satisfação, com aprovação de 52,5% entre os entrevistados.

INDSAT

A Indsat mede a satisfação de 16 serviços públicos, além da atuação dos governos municipal, estadual e federal. A partir dos critérios de “ótimo, bom, regular, ruim e péssimo”, obtém-se uma classificação que qualifica o município o conforme o grau de satisfação do serviço estudado (Grau de Excelência, Alto Grau, Grau Médio, Baixo Grau e Baixíssimo Grau).

Os dados apresentados para Barueri refletem a opinião dos 400 moradores participantes do levantamento, considerando margem de erro de 4,8% sob intervalo de confiança de 95%.