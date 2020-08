Adoção de cães e gatos poderá ser feita via WhatsApp em Barueri

A partir de sexta-feira (14), o Centro de Proteção a Animais Domésticos, da Prefeitura de Barueri, vai promover a adoção de cães e gatos também via WhatsApp. Os munícipes poderão adicionar o número (11) 96328-3871 no aplicativo de mensagens para ter acesso às imagens dos animais disponíveis.

Todos os detalhes da adoção serão realizados pelo WhatsApp, onde também será possível agendar o recebimento do pet em casa ou a retirada na unidade do Cepad, que fica na rua Vera Cruz, 340, Bairro dos Altos.

As adoções realizadas diretamente no Cepad estão mantidas, respeitando os protocolos de segurança contra a covid-19, como o uso de máscara e com somente uma pessoa da família comparecendo para buscar o pet.

Adoção de pets bate em Barueri bate record em julho

No mês de julho, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) bateu o recorde de adoções, totalizando 79 animais, sendo 56 cães e 23 gatos. Segundo a administração municipal, o sucesso da iniciativa se deve à nova forma de adoção em meio à pandemia de covid-19, pelas redes sociais, com a entrega dos bichos em casa.

“Mesmo com o distanciamento social devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o Cepad teve um número recorde de adoções. A equipe se empenhou em divulgar fotos e vídeos através das redes sociais, além da contribuição de parceiros como Petz e Centro Comercial de Alphaville”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Marco Antônio de Oliveira (Bidu).