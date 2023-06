Adolescente de Carapicuíba morre por complicações após colocar piercing na orelha

Um adolescente de 14 anos morreu, na cidade de Carapicuíba, em razão de complicações após colocar piercing no tragus, cartilagem que fica na parte externa da orelha. O corpo de Alamir Kayky foi enterrado nesta quarta-feira (7), no cemitério municipal de Carapicuíba, no Ariston.

O garoto menor de idade foi até o estúdio acompanhado de um amigo para fazer o procedimento, mas sem o consentimento da mãe, segundo reportagem exibida hoje no SBT. O local onde o piercing foi colocado inflamou e Alamir foi levado ao pronto-socorro com fortes dores.

No hospital, em Carapicuíba, foi constatado que Almair estava com o pulmão afetado possivelmente por conta do uso de narguilé, o que teria prejudicado tratamento, ainda segundo a reportagem. O adolescente teve uma infecção facial, chegou a ficar entubado por uma semana, mas não resistiu e morreu.

