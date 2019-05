Adolescente sai de casa para levar o lixo e desaparece em Carapicuíba

Morador da Cohab V, em Carapicuíba, o estudante Paulo Medeiros de Vicente, de 13 anos, está desparecido desde segunda-feira (13).

De acordo com a família, ele saiu de casa por volta das 8h da manhã para levar o lixo e encontrar os pais e sumiu.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro do garoto pode ligar nos telefones do pai (11) 9 4874-6184, da mãe (11) 9 4000-5050 ou do avô (11) 9 7324-2805, além do 190 da Polícia Militar ou o Disque Denúncia 181.

Publicidade

A família registrou boletim de ocorrência no 3º DP de Carapicuíba.