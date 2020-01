Adolescente é morto a facadas após caçoar do assassino em Jandira

Na madrugada desta quinta-feira (9), policiais civis da Delegacia de Polícia de Jandira (Demacro), com apoio da Guarda Municipal, prenderam o suspeito do homicídio de um adolescente, no bairro Suíte Quebra-Nozes.

Um adolescente, de 17 anos foi morto a golpes de faca na noite desta quarta-feira (8). Assim que receberam a notícia, os investigadores rumaram para o local dos fatos e começaram os trabalhos investigativos.

Os policiais descobriram que um casal discutia enquanto caminhava pela rua em que a vítima morava. O rapaz, junto a outros garotos, caçoou do homem, que prometeu voltar para tirar satisfação.

Os agentes foram até a residência da mulher, que confirmou o ocorrido e informou o endereço do namorado. Ao chegarem na residência do suspeito, foram atacados pelo homem, que tinha uma faca nas mãos e acabou baleado no joelho e rendido.

O suspeito foi encaminhado ao hospital e confessou o homicídio, indicando o local onde teria jogado a arma do crime.