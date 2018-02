Adolescente morre eletrocutada por usar o celular ligado na tomada

Além das preocupações com baterias defeituosas – há relatos de explosões e derretimento de celulares em todo o mundo – e dos riscos de uso de carregadores falsos e cabos avariados, outro tipo de ocorrência passa a preocupar os usuários: descargas elétricas.

Ao que tudo indica, essa foi a causa da morte de uma adolescente de 17 anos no Piaui, na tarde do último domingo, dia 18 de fevereiro. A garota morreu eletrocutada por usar o celular ligado na tomada, ouvindo música pelos fones de ouvidos.

Luíza Fernanda Gama Pinheiro, residia em Riacho Frio (no Piauí) e morreu aproximadamente às 17h do domingo, por causa de uma descarga elétrica. Ela foi encontrada por familiares já desmaiada, com os fones de ouvido derretidos. Segundo a família, na hora do ocorrido não havia chuva, mas estava relampeando sobre a residência

A adolescente foi encaminhada para o hospital da cidade de Riacho Frio e a seguir transferida para o Hospital Regional de Corrente, mas os médicos não conseguiram reanimá-la. Segundo o prontuário de atendimento do Hospital, a entrada da jovem no aconteceu uma hora após o choque elétrico, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.