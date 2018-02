Adolfo Lutz confirma que morador de Osasco morreu por febre amarela

O Instituto Adolfo Lutz confirmou que um morador de Osasco, do bairro do Rochdale, de 27 anos, morreu por febre amarela. A análise foi feita a partir do exame das vísceras do paciente. O laudo oficial foi confirmado, nesta segunda-feira, pelo secretário da Saúde de Osasco, José Carlos Vido.

Segundo o secretário, no entanto, há motivo para pânico. O contágio aconteceu nas festas de final de ano em Mairiporã, cidade considerada de risco pelo Ministério da Saúde. Osasco, além de não ser considerada área de risco, não registra até o momento nenhum caso confirmado de contaminação autóctone, ou seja, dentro do município.

No último sábado, a prefeitura de Osasco realizou um mutirão de vacinação contra a febre amarela em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Segundo nota enviada pela administração do prefeito Rogério Lins (PODE), foram imunizadas cerca de 52 mil pessoas. Desde o início da campanha de vacinação em Osasco já foram vacinadas aproximadamente 150 mil. A meta da secretaria de saúde é atingir 100% da população até maio.

Depois de iniciar uma campanha de vacinação que previa o agendamenteo da dose, o governo municipal conseguiu, junto ao governador Geraldo Alckmin, a liberação de mais 450 mil doses fracionadas para a população de Osasco. Com o reforço, a campanha de imunização contra a febre amarela continuará em todas as UBS, das 13h30 às 15h30, todos os dias.

Quem já agendou a vacina através da Central 156 pode aguardar a data prevista ou procurar diretamente uma unidade de saúde para se imunizar.