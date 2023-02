Adriano Geraldes é o novo treinador do Basket Osasco

O Basket Osasco tem um novo técnico para a temporada 2023: Adriano Geraldes, que foi assistente do então treinador João Ricardo Lourenço no Brasileirão 2021 e tem passagens por grandes clubes do basquete nacional, como Palmeiras, Hebraica, Limeira e Unifacisa.

João Ricardo Lourenço, diretor executivo do projeto Basket Osasco, volta à sua principal função após três temporadas de sucesso também como treinador, uma vez que levou a Coruja a seu primeiro título na categoria adulto, a Copa São Paulo 2020, e ao Final Four do Brasileirão 2021, conquistando o terceiro lugar na competição nacional.

Ele passou o comando técnico do time e enalteceu o colega. “Adriano Geraldes é um excelente treinador e tenho certeza que fará um ótimo trabalho. Temos grandes objetivos na temporada e confio plenamente nele e na comissão técnica que estamos montando para manter o time como destaque no Brasileirão e também no cenário estadual, pois será o nosso terceiro ano no campeonato nacional e nono na elite do Paulista”, declarou.

Adriano Serafim Geraldes tem 56 anos e nasceu em São Paulo. Além de trabalhos em todas as categorias de base de equipes tradicionais, como Monte Líbano, Continental, Palmeiras, Hebraica, Limeira e Mackenzie, Adriano foi assistente-técnico na Hebraica, em Limeira, no Unifacisa e no próprio Basket Osasco. Já como técnico principal comandou Hebraica, Lajeado-RS e Paysandu.

“Comandar o Basket Osasco tem um significado especial para mim. Será um novo desafio e os anos como auxiliar técnico me fizeram estar mais preparado. Temos uma equipe jovem, em formação, tendo a manutenção de alguns jogadores das temporadas anteriores que nos darão uma sustentação de experiência, de vivacidade também. Em termos de expectativa, não posso esperar menos do que estarmos entre os finalistas do Campeonato Brasileiro, disputando o quadrangular final, até mesmo em virtude do que o projeto tem desenvolvido nos últimos anos. A equipe num primeiro momento deu ótimos sinais de consciência de jogo, de motivação e os atletas estão em busca de algo importante”, disse o novo técnico.