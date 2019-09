Adultos agora podem brincar em todos os horários na Cidade dos Infláveis em Osasco

Com a grande procura dos adultos para brincar na Cidade dos Infláveis, no estacionamento do SuperShopping Osasco até 29 de setembro, o maior parque do gênero no país liberou a entrada de pessoas de todas as idades nos brinquedos em todo o período de funcionamento.

Antes, adultos só podiam entrar após às 16h. O empreendimento funciona às sextas, sábados e domingos, das 11h às 21h.

A Cidade dos Infláveis ocupa uma área de 4 mil metros quadrados. Para meninos e meninas de 2 a 5 anos, o Bairro Kids é um circuito que oferece 6 brinquedos e um “Trampolim Jump”, onde crianças e adultos podem brincar.

Publicidade

…

Leia também:

…

Publicidade

Para crianças de 6 a 12 anos e também para os adultos, são 5 atrações com algumas estruturas gigantes que desafiam até os mais corajosos. Em todos os percursos, monitores estarão à disposição para garantir a diversão e a segurança dos participantes.

O local conta ainda com um lounge assinado pela Keter, aberto gratuitamente ao público, e uma área de alimentação.

Presente

O aniversariante do mês recebe um presente especial na Cidade dos Infláveis. Basta comprovar a data de nascimento para ganhar um ingresso que dá direito a uma volta no “Circuito dos Infláveis”.

Festa dos heróis

Todas as sextas-feiras, até às 16h, a criançada se diverte na Festa dos Super Heróis. Se estiver vestida com fantasia de algum personagem, a criança paga metade do valor do ingresso para dar uma volta no “Circuito dos Infláveis”.

Publicidade

SERVIÇO

Cidade dos Infláveis no SuperShopping Osasco

Av. dos Autonomistas, 1.828, Vila Yara, Osasco

Data: até 29/09

Horário: sextas, sábados e domingos, das 11h às 21h

Dia dos adultos: sextas, sábados e domingos das 11h às 21h

Ingressos:

“Circuito dos Infláveis”: R$ 30,00 (um ingresso)

“Bairro Kids”: R$ 25,00 (20 minutos – um ingresso)

“Trampolim Jump”: R$ 25,00 (5 minutos – um ingresso)

“Vip”: R$ 100,00 (brinca à vontade – um ingresso)

Ingressos pelo site: https://www.ticket360.com.br