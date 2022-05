Adutora em Santana de Parnaíba receberá R$ 82 milhões em investimentos do governo paulista

Adutora em Santana de Parnaíba receberá R$ 82 milhões em investimentos do...

O governador Rodrigo Garcia autorizou nesta segunda-feira (16) o início da segunda fase de obras para implantação do Sistema Gênesis, que compreende a construção de um reservatório de 10 milhões de litros e a execução de 5,2 km de adutora de água tratada em Santana de Parnaíba.

O investimento será de R$ 82,9 milhões e a previsão para a conclusão da obra é dezembro de 2024, segundo o governo estadual.

As ações foram anunciadas durante a iniciativa “Governo na Área”, em Barueri, que busca intensificar as relações institucionais entre o governo estadual, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

O sistema Gênesis é responsável por trazer água do Sistema Produtor São Lourenço para a porção oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O sistema tem 14 km de adutoras e um centro de reservação.

Com investimento inicial de R$ 90 milhões, as obras, iniciadas em fevereiro de 2019, vão beneficiar diretamente moradores de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Aldeia da Serra e parte de Itapevi, levando mais água a uma população de cerca de 350 mil habitantes.