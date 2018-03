AEAO oferece curso sobre Norma de Desempenho e faz sucesso entre arquitetos e engenheiros da região

No último final de semana, 9 e 10 de março, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO), em parceria com a Fundação Vanzolini, promoveu o curso “NBR 15575 – Aplicação da Norma de Desempenho no Processo de Edificações”, no Centro de Convenções Buratti, em Osasco.

O curso, que possuí uma carga horária de 16 horas, foi ministrado pelo engenheiro civil Edmilson Freitas Campante, coordenado pelo Prof. Dr. José Joaquim Ferreira do Amaral e contou com a presença do eng. civil Anderson Bueno Pires. Além deles participaram empresários, profissionais, sócios e não sócios da Associação que receberam um certificado emitido pela Fundação Vanzolini.

Os associados da AEAO contaram com desconto no valor do curso, e todas as vagas disponíveis foram preenchidas. A primeira atividade de formação do ano promovida pela AEAO foi considerada um total sucesso pela direção da entidade. “A realização de cursos com valores acessíveis aos associados faz parte do conjunto de ações que projetamos para aprimorar a qualificação profissional dos engenheiros e arquitetos da região, fazendo com que eles estejam sempre atualizados com o mercado”, ressalta Leandro Fogaça, presidente da Associação.

“Queremos agradecer a todos os envolvidos na realização deste evento e aos profissionais, empresários, sócios e não sócios que estiveram presente! Estamos muito felizes com tamanha satisfação e já estamos nos preparando para mais uma atividade”, finalizou Fogaça, agradecendo a participação de todos que participaram do evento.

O próximo curso será sobre “Orçamento de Obras e Cálculo de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)”, previsto para abril. Data, local e instrutor ainda serão definidos.