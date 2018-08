Aécio falta a convenção que oficializou candidatura de Alckmin à presidência

Em convenção nacional, o PSDB confirmou hoje (4) a candidatura do presidente do partido e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à presidência da República nas eleições de outubro. A senadora Ana Amélia (PP-RS) é a vice na chapa.

Dos 290 votantes, 288 aprovaram a candidatura de Alckmin. Houve um voto contra e uma abstenção. Candidato do PSDB à presidência em 2014, o senador Aécio Neves (MG) não participou da convenção.

A campanha tucana terá o apoio do DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade, que compõem o chamado Centrão, e do PTB, PPS e PSD.

Os presidentes nacionais do DEM, ACM Neto, e do PPS, Roberto Freire, além do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, pelo PSD, estiveram presentes na convenção.

Também participaram os presidentes nacionais do PRB, Marcos Pereira; do Solidariedade, Paulinho da Força; e do PP, Ciro Nogueira. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também participou da convenção.

Agência Brasil