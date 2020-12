Afinal, quem é o atual prefeito de Cotia?

Cotia vive um imbróglio jurídico sobre quem é, no momento, o prefeito da cidade. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou o afastamento do prefeito Rogério Franco (PSD) e o vice, Almir Rodrigues, por abuso de poder político nas eleições de 2016. O presidente da Câmara Municipal, Dr. Castor Andrade (PSD), assumiria o cargo, mas está viajando. Então, o vice-presidente da Câmara cotiana, vereador Eduardo Nascimento (PSB), anunciou que assumiu como prefeito interino. No entanto, Rogério Franco ataca a oposição e diz que a informação sobre seu afastamento é “fake news”.

No sábado (12), Eduardo Nascimento declarou: “Como o Dr. Castor está fora do estado, eu, na condição de vice da Câmara Municipal, assumi o exercício como presidente [da Câmara] e tem um documento da Justiça, do dia 10, que determina o afastamento do prefeito Rogério Franco. O prefeito hoje não é mais prefeito. Eu sou o prefeito em exercício até o Dr. Castor (presidente da Câmara) voltar”.

Por sua vez, Rogério Franco afirmou, no mesmo dia, que não foi oficializada a decisão do TRE e que continua prefeito: “A oposição não aceitou até agora o resultado das urnas e continua buscando meios de confundir a população. A medida adotada pelo vereador não tem validade jurídica. Sigo prefeito de Cotia, trabalhando pela nossa cidade”.

A decisão sobre o afastamento de Rogério Franco é referente à disputa eleitoral de 2016 e, se confirmada, vale para os últimos dias do atual mandato.

Nas eleições de outubro, o atual prefeito foi reeleito para um novo mandato, que começa em 1º de janeiro.