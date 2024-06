Afonso Padilha traz show de comédia stand-up “Ninguém Se Importa” a Osasco

O comediante, humorista, roteirista, escritor e pagodeiro Afonso Padilha desembarca em Osasco com seu novo solo de comédia stand-up intitulado “Ninguém Se Importa”. As apresentações serão no Teatro Aspro (Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios), nesta sexta-feira (21), com duas sessões: às 19h30 e às 21h30.

publicidade

Em uma hora de espetáculo, Padilha aborda temas como o fim do mundo, amigos virando adultos e tendo filhos, além de seus próprios medos e anseios. Como de costume, o comediante compartilhará situações e comentários a partir de suas experiências pessoais, trazendo uma perspectiva hilária sobre a vida cotidiana.

Essa é a sétima vez que Afonso Padilha roda o Brasil com seu show solo.

publicidade

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.