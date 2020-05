Agências bancárias são multadas em R$ 2 mil por descumprir medidas que evitam contágio por coronavírus em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi autuou quatro agências bancárias, na última semana, por descumprimento do decreto nº 5.542, que obriga a organização de filas e distanciamento, entre outras medidas, nas agências bancárias e lotéricas do município.

O decreto determina também que esses estabelecimentos realizem a higienização e desinfecção interna e externa diariamente.

As instituições multadas foram as agências do Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, todas no centro da cidade. Cada uma recebeu a autuação de R$ 2.050.

A cidade conta com 10 agências bancárias e 7 lotéricas. Inicialmente, todos os estabelecimentos do município receberam cópias do decreto e orientações dos servidores do Departamento de Posturas da administração municipal.

As fiscalizações são realizadas diariamente por equipes do Departamento de Posturas, com o acompanhamento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

Após a segunda multa, que tem o valor de R$ 4.100, a agência terá o fechamento administrativo, segundo o decreto.

Distribuição de senhas

Também é de responsabilidade das agências e lotéricas a distribuição de senhas, ainda nas filas externas, de acordo com a capacidade de atendimento diário do local; disponibilização de pelo menos um funcionário para higienizar as mãos dos clientes nas filas, na entrada e na saída; álcool em gel nos caixas, e nos balcões de atendimento.

O decreto exige também o uso obrigatório de máscaras por todos os funcionários da agência e recomendação de uso aos clientes que adentrarão no local.

Munícipes que frequentarem esses estabelecimentos podem fazer denúncias na Prefeitura, à GCM e à PM, caso se deparem com o descumprimento do decreto municipal.