Agendamento para castração em Barueri será na quarta-feira (5)

Nesta quarta-feira (5), às 8h, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), abrirá o agendamento on-line para a castração gratuita de pets do mês de junho.

Serão disponibilizadas 250 vagas, sendo 80 para cadelas, 60 para cães, 60 para gatas e 50 para gatos. Os interessados devem acessar o Portal Pet e se inscrever rapidamente, pois as vagas costumam esgotar com facilidade.

Os animais devem ter entre 7 meses e 7 anos de idade, e seus tutores precisam ser moradores de Barueri e possuir o Registro Geral Animal (RGA). Após o agendamento, é necessário seguir as orientações pré-cirúrgicas e comparecer no dia e local informados, com o pet em boas condições de saúde e acompanhado por um responsável maior de 18 anos.