Agente de trânsito que abriu caminho para grávida chegar ao hospital conhece bebê em Carapicuíba

O agente de trânsito Nascimento foi surpreendido com um reencontro especial neste domingo (9), em Carapicuíba. Durante a reabertura do Parque do Planalto, ele conheceu a Geovanna, bebê de 8 meses, a quem ajudou a abrir caminho para que os pais conseguissem chegar ao hospital no dia de seu nascimento.

publicidade

Há exatos oito meses, Nascimento estava em patrulhamento pela Estrada do Jacarandá quando se deparou com um pedido de socorro vindo de William e Tatiana, que havia entrado em trabalho de parto. O agente precisou abrir caminho em meio ao trânsito para que a família chegasse ao hospital o mais rápido possível.

Deu tudo certo! Tatiana deu à luz a pequena Geovanna, que foi apresentada ao agente de trânsito no último domingo, quando seus pais o reencontraram, por coincidência, durante a reabertura do parque.

publicidade

TRAGÉDIA// Irmãos de 3, 5 e 6 anos morrem em incêndio enquanto dormiam