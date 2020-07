Aglomeração é dispersada com bombas de gás em Carapicuíba

Na noite deste domingo (19), a polícia utilizou bombas gás lacrimogênio para dispersar uma aglomeração de pessoas na Cohab 5, em Carapicuíba.

Segundo informações do programa local “Em Foco”, as pessoas estavam reunidas na avenida Tancredo de Almeida Neves sem máscara, desrespeitando a lei que obriga o uso do item de proteção e a quarentena contra o novo coronavírus.

A aglomeração foi contida por equipes da Rocam, Força Tática e Radio Patrulhamento da Polícia Militar.

Denuncie

Para denunciar perturbação de sossego e aglomerações durante o período de quarentena, basta entrar em contato com a Polícia Militar, no 190 ou com a GCM por meio do telefone (11) 4183-5229.