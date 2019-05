“Agora é encarar a A2”, diz dirigente do Osasco Audax após título da Série A3 estadual

Após o título da Série A3 do Campeonato Paulista, em uma grande retomada no meio da competição, o Osasco Audax foi homenageado pelo prefeito Rogério Lins esta semana.

A conquista, com uma vitória fora de casa por 2 x 0 sobre o Monte Azul, no domingo (5), é um dos momentos mais importantes da história do clube, que começa a se reerguer e sonhar com a volta à elite do estadual, onde viveu sua maior glória, com o vice-campeonato, em uma final contra o Santos, em 2016.

Em 2020, o clube volta a disputar a A2 sonhando com vaga na primeira divisão do Campeonato Paulista. “Agora é encarar a A2”, disse o vice-presidente do clube, Renato Botega, durante a solenidade no gabinete do prefeito.