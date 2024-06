Agora é oficial! Eliana é a nova contratada da TV Globo

Após muitos boatos, a TV Globo confirmou, na manhã desta quinta-feira (27), que Eliana é sua mais nova contratada. A apresentadora se despediu recentemente do SBT, emissora sediada em Osasco, depois de 15 anos.

Na Globo, sua primeira participação será no quadro “Show da Vida”, do “Fantástico”, no qual vai compartilhar sobre sua vida pessoal e profissional, além de revelar quais serão os projetos para a nova fase. O programa, segundo a Globo, será exibido no próximo domingo.

Eliana publicou um vídeo no Instagram, no qual aparece pegando um crachá com sua identificação para entrar na Globo e se despede dos filhos em direção à emissora. “Nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou”, escreveu a apresentadora, parafraseando uma famosa vinheta da Globo.

Despedida e pedido de desculpas

A apresentadora recebeu uma homenagem durante o “Programa do Silvio Santos”. Na ocasião, Patrícia Abravanel se desculpou com a loira: “Eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero em nome da família Abravanel e todo Grupo Silvio Santos pedir que você nos perdoe”, afirmou.

“Eu não sei o que aconteceu, não sei por onde que entrou esse sentimento, mas que você vá para esse novo ciclo sabendo que você é muito amada. Não existe SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração. As portas daqui vão estar sempre abertas pra você. Que você saia com o coração limpo. […] Vá livre e confiante. Saiba que você tem uma casa para voltar, se você quiser”, completou a filha de Silvio Santos.

“Fico muito feliz de saber que eu saio de portas abertas porque tudo o que eu fiz, o que eu faço, é com muito amor, muito respeito e isso. Patrícia, independe do que tenha acontecido ou deixado de acontecer. O que falam, o que dizem, tá tudo bem. O importante é o que está no nosso coração”, respondeu Eliana.