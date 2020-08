Aguinaldo Silva rebate críticas de atores à Fina Estampa: “gente vulgar”

Aguinaldo Silva, autor de “Fina Estampa”, da TV Globo, não tem gostado das críticas que atores do próprio elenco estão fazendo à novela desde que passou a ser reprisada em horário nobre na emissora.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, o autor rebateu os comentários feitos por Lilia Cabral, Marco Pigossi e Adriana Birolli nas últimas semanas. “Eu não tenho nada acrescentar ao juízo de valores dos outros. Relevante para mim é que eu gostei, a emissora gostou e, o principal, o público adorou, não apenas em uma, mas nas duas ocasiões distintas”.

Aguinaldo Silva deixou ainda um recado aos atores: “Este tipo de manifestações anacrônicas me remetem para uma frase de Samuel Johnson: ‘A gratidão é um fruto de grande cultura. Não se encontra entre gente vulgar’”, disparou.

Marco Pigossi foi o primeiro a comentar sobre a obra de Agnaldo Silva. O ator, que interpretou o Rafael da trama, classificou a reprise como uma “loucura”. “Essa novela tinha que ser proibida de ser reprisada. Era tanta barbaridade. É uma loucura passar essa novela na TV”, disse. Em seguida, Adriana Birolli chegou a questionar os motivos que a fizeram trabalhar em Fina Estampa.

Já Lilia Cabral se mostrou descontente com as falas de sua personagem Griselda, primeiro papel como protagonista na TV, que marcou sua carreira e rendeu o carinho do público e diversos prêmios. Em entrevista ao apresentador Serginho Groisman, em “Altas Horas”, Lilia compartilhou a sua surpresa ao rever os diálogos e a trajetória de sua personagem.