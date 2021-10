“Ahazo!”: 1ª Copa LGBTQIA+ de Vôlei de Osasco está com inscrições abertas

Em novembro, Osasco terá a primeira 1ª COPA LGBTQIA+ de Vôlei. A competição é realizada pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Osasco em parceria com o Instituto Divertere e está com inscrições abertas para equipes até o dia 30. Para se inscrever, basta enviar nome e um telefone de contato no e-mail institutodivertere@gmail.com.

“O evento é inédito no município. Com certeza um grande passo da cidade na integração da população LBTQIA+ por meio do esporte”, avalia o secretário municipal de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

“É importante frisar que a sigla não tem a ver com rótulos e sim com o reconhecimento da pluralidade. Cada pessoa tem direito de se definir com o gênero e a orientação sexual que deseja”, diz a coordenadora do projeto, Mônica Araújo.

Será cobrada uma taxa de inscrição e seis cestas básicas por equipe. Essas cestas serão entregues posteriormente ao Fundo Social de Solidariedade para atender às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo órgão. As equipes podem entregar as cestas até dia 30/10, no ginásio.

Os jogos acontecerão no terceiro final de semana de novembro, dias 20 e 21, das 8h às 22h, no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Presidente Altino.

Serviço

1ª COPA LGBTQIA+ de Vôlei de Osasco

Inscrições: Até 30/10, via e-mail: institutodivertere@gmail.com / Valor: cada equipe deverá doar seis cestas básicas que serão revertidas às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo Social.

Jogos nos dias 20 e 21/11 (sábado e domingo) / Das 8h às 22h / Ginásio José Liberatti (rua Jubair Celestino, 150, Presidente Altino) /

Mais informações pelo telefone (11) 98244-2616 (Mônica)