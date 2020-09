AiQFome: Magazine Luiza compra concorrente do iFood

A rede varejista Magazine Luiza acaba de anunciar a compra da start up de delivey de comida AiQFome que é concorrente do iFood, sediado em Osasco. O app tem cobertura nacional e está presente em 21 estados, em 350 cidades e tem previsão de alcançar mais 150 municípios até o fim do ano.

O AiQFome, sediado no Paraná, tem mais de dois milhões de clientes cadastrados, recebe milhões de pedidos anualmente e conta com 17 mil restaurantes credenciados. Futuramente, os entregadores parceiros da AiQfome foderão ainda ajudar nas entregas de produtos da própria rede varejista.

“Estamos trabalhando em um plano de logística para oferecer novas operações de entrega, mas já acreditamos ser um reforço no delivery de comida, especialmente em cidades do interior do Brasil de até 300 mil habitantes”, diz Igor Remigio, CEO do AiQFome.

O serviço de delivery de comida será integrado ao aplicativo da rede, o Magalu, que já tem a carteira digital MagaluPlay, além dos e-commerces da Estante Virtual, Netshoes, Zattini e Época cosméticos.

“O objetivo é transformar o aplicativo em um superapp. Temos mais de 30 milhões de usuários ativos mensais no nosso app Magalu, e nessa estratégia temos investido em aumento de sortimento. Sabemos que o pedido de comida no delivery é cada vez mais recorrente e a aquisição do AiQFome reforça a frequência de uso”, explica Roberto Bellissimo, CFO do Magazine Luiza.