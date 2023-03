Ala-pivô Igor Avelino está de volta ao Basket Osasco

O ala-pivô Igor Avelino, de 29 anos, está de volta ao elenco do Basket Osasco e reforça a equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro. Além da coruja, o atleta já passou por clubes de destaque, como Paulistano, Sorocaba, Ponta Grossa e Brusque, além de ter jogado também nos EUA, Bósnia e Turquia.

Igor foi campeão dos Jogos Regionais e Abertos pelo Basket Osasco, participou da campanha do time no Brasileirão 2021, quando os comandados de João Ricardo terminaram em terceiro lugar, e se fez presente, ainda, no Brasileiro 2022, ano em que o time se classificou para os playoffs.

Dentre outras conquistas na carreira, foi campeão invicto juvenil com o Paulistano, sendo eleito o melhor jogador da temporada 2011, e campeão do acesso paulista, além de paulista e brasileiro universitário pelo Unifae/São João da Boa Vista.

“Estou muito feliz, grato pela oportunidade e espero honrar a camisa do Basket Osasco como sempre fiz. Estamos focados e treinando muito forte para buscar nosso principal objetivo no ano, que é a conquista do título brasileiro. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, mas nosso objetivo está traçado e vamos lutar muito por ele”, destacou Igor.

Com Igor já à disposição do técnico Adriano Geraldes, o Basket Osasco fará seu primeiro jogo no segundo turno do Brasileirão no dia 16 de abril, em Salvador, contra o Vitória-BA.