Alça de acesso da ponte Akira Hashimoto, em Barueri, é inaugurada

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) anunciou em suas redes sociais que a alça de saída da ponte Akira Hashimoto, que facilitará acesso à Via Parque em Alphaville, está pronta. A inauguração foi nessa sexta-feira (8).

A nova alça de saída da ponte sobre o Rio Tietê (ligação da avenida General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva com a Estrada da Aldeinha) para a avenida Dr. Dib Sauiá Neto (Via Parque) foi projetada para dar maior fluidez ao trânsito e facilitar o deslocamento dos motoristas que trafegam pelas imediações do bairro da Aldeia com destino a Alphaville, aliviando o congestionamento no local em horários de pico.

“É mais uma mobilidade que estamos dando para nossa cidade. Como fizemos na Av. Café do Ponto, estamos fazendo aqui também. Estamos dando cada vez mais fluidez para nossa cidade”, explicou o secretário de Obras de Barueri, Beto Piteri.

A alça de saída da ponte Akira Hashimoto tem cerca de 200 metros de extensão, com pista única, calçadas nos dois lados, pilares, postes de iluminação, gradis de ferro, guarda-corpos de concreto para proteção de motoristas e pedestres.

Em formato de “meia lua”, a alça possibilitará ao motorista a saída direta para a avenida Dr. Dib Sauaia Neto (sentido ao Parque Ecológico do Tietê e avenida Andrômeda), em Alphaville. Se o destino for Osasco, o motorista que estiver na avenida Piramboia poderá acessar o primeiro retorno após passar por baixo da ponte Akira Hashimoto.