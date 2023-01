Alckmin defende fim do IPI e necessidade da reforma tributária no primeiro ano do governo Lula

Alckmin defende fim do IPI e necessidade da reforma tributária no primeiro...

Nesta segunda-feira (16), o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou que a reforma tributária deve ser realizada ainda no primeiro ano do governo Lula.

publicidade

“A reforma tributária é central. Ela pode fazer o PIB (Produto Interno Bruto) crescer, pode trazer eficiência econômica, simplificando a questão tributária e entendo o que é essencial, inclusive para a indústria”, disse Alckmin, durante reunião na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.

Alckmin também disse que o governo pretende acabar com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), imposto federal que incide sobre produtos nacionais e importados que passaram por algum processo de industrialização.

publicidade

Desde julho do ano passado, um decreto garantiu a redução de 35% na alíquota do IPI sobre os itens fabricados no Brasil. O governo Lula decidiu manter essa redução por enquanto, mas a meta é acabar com o tributo.

“A próxima meta é acabar com o IPI, e para acabar com o IPI é a reforma tributária. Tudo o que é PEC [Proposta de Emenda à Constituição], que demanda mudança constitucional, três quintos [dos votos], duas votações, tem que ser rápido. Tem que fazer no primeiro ano, aproveitar o embalo, a legitimidade do processo eleitoral, e avançar o máximo”, completou o vice-presidente.

publicidade

Da Agência Brasil