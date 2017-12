Alckmin deve vir a Osasco no sábado, 16, para inauguração de creche ao lado de Rogério Lins

Alckmin deve vir a Osasco no sábado, 16, para inauguração de creche...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), entrega neste sábado, 16, a Creche Pedro Alves de Oliveira, popularmente conhecida como creche São Pedro. A festa de inauguração acontece a partir das 15h30, e o descerramento da placa está previsto para 18h, com possível presença do governador do estado, Geraldo Alckmin (PSDB).

De acordo com a Prefeitura de Osasco, a nova unidade abre 150 vagas em creche na rede municipal de ensino.

A creche São Pedro conta com 813,78 m² construídos, em 4.647,07 m² de terreno; Sala de Direção, Sala de Educadores, Secretaria, Sanitário Administrativo Feminino, Sanitário Administrativo Masculino, Berçário, 6 Salas de Atividades, Sala Multiuso, Fraldário, Cozinha, Despensa, Lactário, Sanitário/Vestiário Infantil Feminino, Sanitário/Vestiário Infantil Masculino, Sanitário/Vestiário Familiar Acessível, Copa para Funcionários, Lavanderia, Depósito de Material de Limpeza, Sanitário/Vestiário Funcionários Feminino, Sanitário/Vestiário Funcionários Masculino.