Alckmin entrega estação Jardim Silveira em Barueri

Nesta quarta-feira (22), o governador Geraldo Alckmin (PSDB) esteve em Barueri onde entregou a estação Jardim Silveira (da CPTM) modernizada, ao lado do prefeito Rubens Furlan (PSDB).

Durante o seu discurso, Furlan congratulou a postura de Alckmin no governo do Estado: “O senhor trabalha para o presente sem comprometer o futuro”. O prefeito de Barueri ainda falou da crise do país com a gestão atual e mostrou apoio à candidatura de Geraldo à presidência da República: “Que ele governe o País e que ele faça por nós o que todos os outros não tiveram a intensão de fazer”.

O governador, ao fazer o seu discurso, elogiou a cidade de Barueri como sendo uma das “maiores e melhores cidades do Brasil”.

Alckmin também destacou os pontos positivos com a inauguração da obra. “Nós estamos entregando a estação do Jardim Silveira. Ela dobrou de tamanho, investimos R$52,1 milhões e incluímos acessibilidade com quatro elevadores, incluímos escada rolante, modernização das instalações elétricas e hidráulicas”, comentou o governador.

Além disso, as plataformas e passarela da estação também receberam cobertura metálica. Na entrada do local, foram implantadas nove catracas.

As obras ainda permitiram a readequação do layout das salas técnicas e operacionais. Foram instalados ainda um novo sistema de monitoramento por câmeras internas de segurança, equipamentos e sistema de combate a incêndio, luminárias, gerador de energia, além da modernização das instalações elétricas, reforma dos banheiros e bicicletário com capacidade para 279 vagas gratuitas ao público.