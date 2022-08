Aldeia de Barueri ganhará nova praça com ciclovia, quadra de esporte e bicicletário

Aldeia de Barueri ganhará nova praça com ciclovia, quadra de esporte e...

Os moradores da Aldeia de Barueri e de bairros do entorno ganharão uma nova praça de convivência, esporte e lazer entre as ruas Sergipe e Roraima. A Prefeitura já iniciou a reconstrução do local, que tem 12,7 mil metros quadrados.

Serão instalados pista de caminhada, ciclovia, pet parque, bicicletário coberto, equipamentos de ginástica, playground, quadra de esportes, além de totem de energia solar para carregamento de celulares.

O secretário de Obras, Beto Piteri, adianta que a antiga praça existente, com poucos atrativos, dará lugar a um grande espaço de convivência e de atividades múltiplas. “Estamos construindo uma nova praça com vários equipamentos e novo paisagismo que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida dos moradores”, ressalta.

Na parte paisagística, serão transplantadas árvores como amoreira, pitangueira e jaboticabeira, além da manutenção das árvores já existentes. Também faz parte do paisagismo arbustos como alpínia, camarão-amarelo, caliandra, além de forrações vegetais e gramas.

A previsão para o término das obras não foi informada pela Prefeitura de Barueri. No entanto, de acordo com a Secretaria de Obras, já foi executado cerca de 50% do projeto.