Aldeia de Carapicuíba terá exposição de fotos, vídeos e artesanato no aniversário de 53 anos da cidade

Este ano, a Carapicuíba completa 53 anos, e para comemorar a prefeitura fará uma série de atrações para a população comemorar o aniversário da cidade. Será feito exposições, nos dias 25 e 26 de março, com fotos, vídeos e artesanatos.

Publicidade

Os moradores que têm em casa fotos e vídeos antigos que mostram um pouco do passado nossa cidade, podem levá-los até a Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba. Será feito um arquivo com a cópia das imagens e o nome do proprietário e em março será feita uma exposição na Praça da Aldeia Jesuítica.

A Secretaria de Cultura e Turismo convida artesãos e artesãs a criar um souvenir para o município (ou lembrancinha), com o tema “Aldeia Jesuítica de Carapicuíba – Patrimônio Histórico do Brasil”. Os artesãos que tiverem seus trabalhos selecionados poderão comercializá-los durante as festividades.

Para participar, o artesão precisa fazer sua inscrição na secretaria de Cultura e Turismo, na Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas, de segunda a sexta-feira entre 9h e 16h. É necessário apresentar RG e CPF originais e a carteirinha de inscrição no SUTACO (veja mais informações no quadro baixo). As pessoas inscritas serão avisadas por telefone sobre data e local de apresentação dos modelos de souvenir.

Carteira de Identificação SUTACO

A SUTACO é a Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades, faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. Para obter a Carteira o profissional, você deve entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba e agendar um horário para demonstrar seu ofício, que será avaliado de acordo com a Base Conceitual do Artesanato Paulista.

Para mais informações acesse http://www.sutaco.sp.gov.br ou ligue para a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone 4184-5413.