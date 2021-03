Alelo tem diversas vagas de emprego abertas em Alphaville, Barueri

Uma das das líderes no segmento de pagamento de benefícios no Brasil, a Alelo, sediada em Alphaville, Barueri, está com diversas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para as áreas Comercial, Estratégia Digital, Finanças e Planejamento, Marketing e Produtos, Operações e Tecnologia.

A empresa procura por analista comercial, analista sênior, superintendente de negócios, analista financeiro pleno, coordenador de planejamento financeiro e tesouraria, coordenador de liquidação financeira, Agile Master, analista de marketing pleno, analista de produtos, coordenador de canais digitais, especialista de marketingplace, gerente de canais digitais, analista de prevenção de fraude e risco (pleno e sênior), analista de sistemas pleno, analista sênior de captura, analista de infraestrutura, especialista de sistemas, especialista de arquitetura corporativa, gerente de portfólio e gerente de arquitetura.

Para a vaga de analista comercial, é necessário ter graduação em Estatística, Informática, Matemática, Administração ou áreas correlatas, Excel avançado e VBA, vivência nas áreas de Estatística, Controle e Processos. Conhecimentos em Qlikview, Tableau, Power BI e ETL serão considerados diferenciais.

A função de analista financeira pleno exisge que o interessado tenha formação superior completa em Economia, Contábil, Administração, Controladoria ou áreas afins, domínio do pacote Office, conhecimento em SAS, VBA e Power BI. Experiência no segmento de Cartões e metodologia ágil serão um diferencial, bem como Inglês e atuação em projetos.

Já para o cargo de analista de marketing pleno, é preciso ter formação superior completa em Comunicação com ênfase em Marketing ou Publicidade, experiência mínima de 3 anos na área, conhecimento em gerenciamento de estratégias para mídia, ampla experiência operacional em Google Ads, facilidade em lidar com números e planilhas em Excel. Ter trabalhado em agências de propaganda na área de mídia será considerado um diferencial.

Além de salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios atrativos, a Alelo oferece aos colaboradores oportunidades de crescimento e desenvolvimento, reconhecimento meritocrático, ambiente de trabalho criativo e descontraído. Além de flexibilidade de horário e Happy Friday.

Como se candidatar às vagas de emprego na Alelo, em Alphaville:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da empresa (jobs.kenoby.com/alelo), escolher a opção desejada e cadastrar o currículo online. No mesmo link, também é possível encontrar mais informações sobre as oportunidades e a companhia.