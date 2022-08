Alelo tem vagas de emprego abertas em Barueri

A Alelo, empresa líder em pagamento de benefícios no país, está com vagas de emprego abertas em sua sede, em Barueri. Oportunidades são para atuar nos departamentos de Estratégia Digital/Marketing e Produtos, Finanças, Gente e Transformação e Tecnologia.

publicidade

A empresa busca por profissionais para preencher os cargos de analista de marketing, consultor comercial, analista de planejamento estratégico, especialista de agilidade advogado sênior (temporário), coordenador de produtos, analista de CRM jr, analista de produtos sr, especialista em Growth, desenvolvedor Java, engenheiro iOS, engenheiro de Software e especialista de sistemas.

A função de analista de CRM exige formação superior em marketing, publicidade ou administração, experiência com marketing digital e régua de comunicação, Excel intermediário e perfil analítico. É desejável conhecimento em SAS ou SQL.

publicidade

Para analista de marketing o candidato deve ter ensino superior completo, conhecimento em gestão de fornecedores (agências, marketing direto, digital e eventos) e comunicação digital (e-mail mkt, trade marketing). Desejável pós-graduação ou MBA.

A vaga de advogado exige formação em Direito, com OAB, pós-graduação ou MBA (Contratos, Direito Empresarial, Direito Civil ou correlatos), pacote Office, experiência em contratos e na área consultiva, perfil comunicativo, organizado, proativo e responsável. Desejável conhecimento no mercado de marketplace e meios de pagamento, Inglês fluente.

publicidade

“Para nós, ser plural é respeitar as diferenças com empatia e ter equidade significa promover e garantir oportunidades e condições justas para todas as pessoas. Com opiniões, formação e perspectivas diferentes, conseguimos entender nossos clientes e encontrar as melhores soluções”, declara a empresa.

Os salários não foram informados pela Alelo. Já os benefícios oferecidos incluem planos de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-transporte ou combustível ou fretado, reembolso de pedágio e estacionamento, Gympass, auxílio-creche e previdência privada.

Os colaboradores contam ainda com oportunidades de crescimento e desenvolvimento, ambiente de trabalho criativo e descontraído, flexibilidade de horários e opção de home office.

Como se candidatar às vagas de emprego na Alelo:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da Alelo para se candidatar online e conferir mais informações a respeito das oportunidades.