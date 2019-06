Além de Neymar: relembre outros jogadores acusados de estupro

Agência do Rádio Mais

Em meio a um ano agitado – com lesões, corte, polêmicas e, agora, uma investigação por um suposto caso de estupro –, Neymar Jr. enfrenta um dos momentos mais delicados da carreira.

O camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint German é acusado de estuprar uma brasileira em um quarto de hotel da capital francesa.

Publicidade

E o jogador de 27 anos não é o único a se envolver em casos semelhantes.

Robinho

Publicidade

O ex-jogador da seleção brasileira, que atualmente está jogando pelo Sivasspor, da Turquia, foi condenado, em novembro de 2017, a nove anos de prisão por “violência sexual em grupo” contra uma jovem albanesa.

O jogador recorreu e segue em liberdade enquanto o caso ainda está em curso. A acusação é de um caso ocorrido numa boate em Milão, em janeiro de 2013, quando o jogador estava no Milan. O crime teria acontecido em conjunto com outros cinco homens.

Essa, no entanto, não foi a primeira acusação do craque. Em 2009, quando defendia Manchester City, Robinho foi acusado de estuprar uma jovem em uma boate. Após investigação policial, foi comprovado que a jovem estava mentindo e ela foi condenada pela Justiça.

Cristiano Ronaldo

Publicidade

A norte-americana Kathryn Mayorga acusou o craque da seleção Lusa de tê-la forçado a ter relações sexuais com ele, em um hotel em Las Vegas, em 2009.

O atleta negou ter cometido o crime, mas chegou a pagar uma indenização à moça, um acordo para manter o silêncio de Mayorga em troca de US$ 375 mil.

Nesta quarta-feira (5), no entanto, de acordo com a agência de notícias Bloomberg, a acusação feita pela modelo foi retirada do tribunal estadual de Nevada, em Las Vegas, há cerca de um mês.

Publicidade

O que não se sabe ainda é se Mayorga e Cristiano fizeram um novo acordo ou não.

Mancini

O ex-jogador fechou a carreira como meia-campista no Atlético Mineiro. Mas antes, se envolveu em um dos casos mais graves envolvendo denúncias feitas por mulheres. Mancini foi acusado e condenado a dois anos e oito meses de prisão sob acusação de ter violentado sexualmente uma modelo brasileira na Itália.

O crime teria acontecido em 2010, quando Mancini jogava pelo Milan, em uma festa na casa do colega e ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

Publicidade

Mancini foi acusado de ter praticado relações com a mulher enquanto ela estava desmaiada. Hoje ele está aposentado.

Evaeverson

Mais conhecido como Brandão, o jogador, atual atacante do Levadiakos, da Grécia, chegou a ser detido por suposto estupro em 9 de março de 2011 após a denúncia de uma jovem de 24 anos, que afirmou ter sido violentada pelo jogador em um automóvel quando ele a transportava para casa depois de sair de uma discoteca em Aix-en-Provence.

Mas em 2012, a denúncia foi arquivada na França. De acordo com as declarações da defesa do jogador na época, o juiz de instrução responsável pelo caso decidiu rejeitar as acusações argumentando “inconsistências e contradições” no processo.

Cuca

Publicidade

Técnico do São Paulo, Cuca foi preso na época que jogava pelo Grêmio. O crime: durante uma excursão do Grêmio pela Europa, Cuca e outros três colegas de time foram acusados de estuprar uma adolescente de 14 anos.

Todos foram condenados e passaram um mês detidos pela Justiça suíça, mas não foram presos novamente.

Valdiram

Publicidade

O artilheiro da Copa do Brasil de 2006 pelo Vasco foi espancado até a morte, nas ruas de São Paulo, na madrugada do dia 19 de abril deste ano. Valdiram ficou conhecido pelo talento com a bola, mas também pelas encrencas, principalmente, pelo vício nas drogas.

Foi preso três vezes, uma delas por tentativa de estupro. Em passagem por Portugal no início dos anos 2000 foi acusado pelo crime por uma jovem.

Jobson

Publicidade

O atacante do Brasiliense, time do empresário e ex-senador Luiz Estevão, foi preso acusado de estuprar quatro garotas menores de idade em 2016, na cidade de Couto Magalhães, no Tocantins.

O jogador encerrou a carreira após o caso e ficou detido no mesmo ano até setembro. Depois, passou a usar tornozeleira eletrônica.