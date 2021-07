Além de nova loja em Osasco, Atacadão deve abrir mais 15 unidades até o fim do ano

Além de sua segunda unidade em Osasco, na Vila Yolanda, a rede Atacadão planeja abrir outras 15 lojas e três atacados de entrega pelo país até o fim deste ano.

Em forte expansão, atualmente o Atacadão opera 234 lojas e 30 atacados de entrega, totalizando 263 ativos, em 160 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil. Somente no primeiro semestre de 2021, a empresa inaugurou 28 novas lojas e um atacado de entrega, incluindo a expansão orgânica e a reabertura de lojas adquiridas.

Na região, a primeira unidade da rede em Osasco foi inaugurada em 2018, ao lado do Poupatempo, na avenida Hilário Pereira de Souza, a segunda, na Vila Yolanda, tem inauguração prevista para novembro; e há lojas em Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Jandira.

Parte do Grupo Carrefour, a empresa tem cerca de 60 mil colaboradores, número que deve ter aumento expressivo com o plano de expansão. Só na segunda loja de Osasco, a expectativa é de 1,2 mil empregos gerados. “Em relação à geração de oportunidades de empregos, como temos um plano robusto de inaugurações, conseguimos manter uma constância de novos empregos”, afirmou o vice-presidente do Atacadão, Marco Oliveira, em entrevista à revista “Exame”.

“O modelo de atacarejo é ideal para o consumidor que busca preços mais vantajosos. Para ser competitivo, o custo baixo e eficiência operacional são atrativos fundamentais, e é essa a nossa proposta de valor: ter os menores preços, sortimento e produtos de qualidade”, declarou Marco Oliveira.