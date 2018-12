Além de Osasco, Barueri, Itapevi e Cotia estão entre os 100 maiores PIBs do país

Além de Osasco, que teve o sexto maior Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2016, a região tem Barueri, Itapevi e Cotia entre as 100 cidades com os maiores PIBs brasileiros. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Barueri figura na 14ª posição. Com R$ 47 bilhões no ano retrasado, teve participação de 0,75% no PIB nacional.

Itapevi teve o 75º maior PIB entre os municípios brasileiros. A movimentação em 2016 foi de R$ 12,1 bilhões, que correspondem a 0,19% de participação nacional.

Cotia ficou na 84ª posição, com PIB de R$ 10,9 bilhões (0,18%) de participação no resultado do país.