Além do Centro, Prefeitura de Osasco pretende instalar Estações de Higienização nos bairros

Após o início do funcionamento da primeira Estação de Higienização de pedestres, em frente a estação Osasco da CPTM, a Prefeitura de Osasco pretende implantar outros equipamentos do tipo pela cidade, em locais como Presidente Altino e outros, ainda em definição.

A estação, montada sob tendas, borrifa um vapor sobre as pessoas. Trata-se de um composto formado basicamente por um extrato vegetal, acrescido de hipoclorito de sódio numa diluição bem baixa com água, acompanhando as especificações do Conselho Federal de Química, que integra o Technical Brief, da Organização Mundial de Saúde, no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Assim que deixa as escadarias da estação da CPTM, o munícipe recebe orientações de funcionários sobre como se comportar embaixo das tendas. Ao passar pela Estação de Higienização, o cidadão é orientado a abrir os braços. O composto higieniza roupas, pertences pessoais, como bolsas, mochilas e sacolas, e os sapatos.

“Fiquei com receio de usar, mas os funcionários explicaram, então achei interessante o processo. O sistema deveria ser levado para outras áreas da cidade”, defendeu a dona de casa Sandra Thomás, 37 anos.

O mecânico Oswaldo Guerreiro, 32, também aprovou a Estação de Higienização: “O transporte público continua lotado e ainda há muita gente na rua. São pessoas que não precisam sair, mas insistem em desrespeitar o isolamento”.

A região central foi a escolhida para receber a 1ª Estação de Higienização da cidade pois tem registrado a movimentação de cerca de 80 mil pessoas/dia. Antes da quarentena, o movimento na região atingia até 350 mil pessoas/dia.

“Não temos medido esforços no combate ao coronavírus. Temos buscado alternativas para reduzir a disseminação do vírus. No entanto, ainda enfrentamos dificuldades do entendimento da população, que insiste em não respeitar o isolamento social, sendo que o isolamento é uma das medidas mais importantes no combate ao vírus”, disse o prefeito Rogério Lins.

Desinfecção

A Prefeitura mantém também a operação de desinfecção dos locais onde há grande movimentação de pessoas na cidade, como portas de estabelecimentos comerciais, pontos de ônibus, proximidades das unidades de saúde, quadras, praças e ruas.

A solução aplicada pelos profissionais é um composto de água, cloro e desinfetante.