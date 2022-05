Alesp aprova cassação e ex-deputado Arthur do Val ficará inelegível por 8 anos após falas machistas

Alesp aprova cassação e ex-deputado Arthur do Val ficará inelegível por 8...

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou hoje (17) a cassação do ex-deputado estadual Arthur do Val após falas machistas contra ucranianas. Com isso, o político conhecido como “Mamãe Falei” fica inelegível por oito anos.

publicidade

Todos os deputados presentes no plenário da Alesp nesta terça-feira votaram a favor da cassação de Arthur do Val, resultando em 73 votos para sim, sem votos contrários ou abstenção. Com a aprovação, ele perde todos os direitos políticos nos próximos oito anos.

Mamãe Falei renunciou ao cargo no mês passado, logo após o Conselho de Ética da Alesp dar procedência ao processo que poderia gerar a cassação de seu mandato. O pedido partiu de diversos deputados, que o acusaram de quebra de decoro parlamentar após vazamento de áudio com declarações machistas contra ucranianas.

publicidade