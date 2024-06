Alexandre Frota lança pré-candidatura a vereador em Cotia neste domingo

Neste domingo (30), o ex-deputado federal e ator Alexandre Frota (PDT-SP) faz o lançamento oficial de sua pré-candidatura a vereador por Cotia.

O evento de lançamento está programado para as 15h, no Buffet Joy, localizado no Jardim Barbacena, como parte da Caravana da Cidadania. O encontro reunirá importantes figuras da oposição local, incluindo o pré-candidato a prefeito Wellington Formiga (PDT-SP) e o vereador Paulinho Lenha, que se apresenta como pré-candidato a vice-prefeito.

Frota, recém-filiado ao PDT, expressou gratidão ao partido pelo convite e destacou seu compromisso em “trabalhar e ajudar os que mais precisam”. O ex-parlamentar não poupou críticas à atual gestão, enfatizando problemas como a falta de escolas, uniformes escolares e uma percepção geral de abandono na cidade. “Cotia precisa ser reconstruída”, afirmou, sinalizando sua proposta de mudança.

No cenário da disputa pela prefeitura, Frota declarou apoio a Wellington Formiga, citando pesquisas que apontam chances de vitória entre 47% e 48% para o pré-candidato do PDT. Este posicionamento alinha-se com a postura de oposição que Frota tem adotado, inclusive em outras esferas políticas, como seu apoio a Guilherme Boulos (PSOL-SP) na corrida pela prefeitura de São Paulo.

Frota justificou sua decisão de concorrer na cidade mencionando o desejo de estar mais próximo da família e acompanhar o crescimento de sua filha, além de aplicar sua experiência como ex-deputado federal no âmbito municipal.