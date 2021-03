Alexandre Frota participou do fechamento de balada clandestina em Carapicuíba

O fechamento de uma balada clandestina com mais de 100 pessoas realizada na madrugada desta sexta-feira (19), na Vila Dirce, em Carapicuíba, teve a participação do deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), que tem denunciado e combatido festas ilegais realizadas em meio à pandemia de covid-19.

O parlamentar divulgou um vídeo (assista abaixo) que mostra a ação policial para o encerramento da balada clandestina, realizada em ambiente fechado, com a porta abaixada, e sem qualquer medida de combate à disseminação do novo coronavírus. A festa tinha muitos jovens sem máscara, compartilhando narguilés e bebidas alcoólicas. E entre os frequentadores havia até mulheres grávidas.

“Carapicuíba, 2h30 da manhã. As pessoas aglomeradas, bebendo, sem saída de emergência e todos aqueles problemas que vocês já conhecem. No dia em que nós temos 3 mil mortos [pela covid-19] no país, no dia em que perdemos Major Olimpio, no dia em que milhares famílias estão chorando seus entes queridos, as pessoas estão aqui dentro, dançando, bebendo, fumando. Isso realmente não pode continuar”, declarou Alexandre Frota, sobre a operação da Força Tarefa policial contra festas clandestinas na pandemia.

“Como cidadão brasileiro, repudio essas festas. E como deputado federal tenho a obrigação de fiscalizar e ajudar no que for possível para que esse vírus não seja disseminado ainda mais”, declarou ele, que também pediu que a população denuncie estes e outros eventos que promovam aglomerações à Polícia Militar 190.

