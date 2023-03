Alface diz que “os meninos de Osasco” estão em seu top 3 do BBB 23

Nesta quinta-feira (16), Ricardo Alface contou para o funkeiro MC Guimê quem são os seus preferidos dentro do Big Brother Brasil 23, o BBB 23. Além dele, Alface aposta nos “meninos de Osasco” no pódio do reality.

publicidade

No papo, o brother revelou sua estratégia para os próximos Paredões. “Não faz sentido eu votar numa pessoa que já foi pra quatro, cinco Paredões. […] Gosto de trocar ideia com você”, disse. “Foi o que eu falei pra você na noite que você voltou, é viver o jogo, falar de jogo. Meus pensamentos sobre alvos e ideias são bem parecidos. É rotatividade, é estratégia”, respondeu Guimê.

“Não é nem de lealdade, mas de prioridade mesmo. Meu top 3 são os meninos de Osasco (MC Guimê e Sarah), meus meninos de Osasco. Pra alguém tomar esse lugar aí… A não ser que você faça uma m*rda comigo, mas, até então, não tenho motivo nenhum”, pontuou Alface.

publicidade

Apesar de discutir muito sobre o jogo, o funkeiro de Osasco não faz ideia do que as atitudes dele na Festa do Líder causou fora da casa mais vigiada do Brasil. Guimê passou a mão no corpo da sister Dania Mendez várias vezes e decepcionou a esposa, Lexa, que fez um desabafo nas redes sociais e retirou a torcida para o marido no BBB 23.