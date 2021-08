Aliança Empresarial de Osasco e região propõe construção de arena de eventos ao Consórcio Intermunicipal

Representantes da Aliança Empresarial de Osasco, Barueri e região se reuniram com o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal da Região Metropolitana (Cioeste) e ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas, para discutir estratégias para recuperação econômica na região.

O encontro aconteceu nesta quarta-feira (11), na sede do Cioeste, em Barueri, e contou com a participação de Edson Pinto, presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região; Rafael Paes, presidente do SINCOMERCIO; e Moacyr Felix, o presidente da ACIB. Mauro Sérgio, diretor do Cioeste, também participou da reunião.

Entre as propostas apresentadas está a contratação de uma empresa especializada para levantamento e diagnóstico das potencialidades econômicas da região para que, em médio e longo prazo, os gestores municipais possam direcionar de forma assertiva os recursos públicos tanto para atração de investimentos privados quanto desenvolvimento de políticas públicas.

Outra ideia proposta no encontro é a construção de uma moderna arena para feiras e exposições. “Acreditamos que um equipamento desse porte tem potencial para dinamizar todo o setor de turismo, comércio e serviços da região”, afirmou Edson Pinto.