Aline, Amanda e Bruna disputam a final do BBB 23 nesta terça

As participantes Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao são as finalistas do Big Brother Brasil 23, da TV Globo. A grande final vai ao ar na noite desta terça-feira (25), logo após a novela “Travessia”.

Uma enquete realizada pelo site “Notícias da TV”, que teve mais de 166 mil votos até às 19h19 de hoje, aponta que Amanda lidera a preferência do público e seria a vencedora desta edição, com 47,90% dos votos. A ex-Rouge aparece em segundo lugar, com 37,86% dos votos; e Bruna tem 14,24%.

Já na enquete do “Uol”, Aline está bem mais perto de ultrapassar o favoritismo da profissional da saúde e Bruna, mais uma vez, aparece em desvantagem. As enquetes, no entanto, não são resultado oficial, indicando apenas a preferência dos fãs.

Qual o valor do prêmio do BBB 23?

Assim que a edição deste ano do reality show foi ao ar, Tadeu Schmidt explicou como seria a dinâmica para a definição do prêmio. A futura vencedora teve que contar com a sorte dos demais participantes para faturar mais do que R$ 1,5 milhão.

Desta forma, conforme a casa acertava os eliminados ao longo de todos os Paredões, a bolada aumentava. O valor atual, segundo o GShow, é de R$ 2,88 milhões.