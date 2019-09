Almir Sater faz show em Osasco dia 19

O cantor Almir Sater faz show dia 19, quinta-feira, às 21h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no Km 18, em Osasco.

Almir Sater sobe ao palco acompanhado por sua viola de dez cordas, mais conhecida como viola caipira, e mostra ao público alguns clássicos de sua carreira como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Trem do Pantanal”e os projetos mais atuais AR (Grammy Latino 2016) e +AR (2018) em parcerias com Renato Teixeira, “D De Destino”, “Bicho Feio”, “Assim Os Dias Passarão”, “Venha Me Ver” entre outras.

Músico de grande carisma e personalidade simples, Almir Sater interage nos shows com o público, contando ‘causos’, além das grandes canções.

Os ingressos estão à venda por R$ 80 (meia), R$ 120 (promocional) e R$ 160 neste site.