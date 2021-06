Almoço beneficente da associação Pestalozzi de Osasco tem bacalhau e pastel de belém

A Associação Pestalozzi, que atende pessoas com deficiência intelectual em Osasco, realiza mais uma edição do almoço beneficente. Os pedidos podem ser feitos até terça-feira (15).

publicidade

Desta vez, o cardápio conta com três itens diferentes: grão de bico com lascas de lombo de bacalhau do Porto, que acompanha arroz branco, em porção que serve duas pessoas e é vendida a R$ 80. A segunda opção é a caixa com seis unidades do pastel de Belém, por R$ 40. O vinho tinto Alentejano, de R$ 50, é o terceiro item do cardápio. Quem optar por comprar os três itens pagará R$ 160.

O pagamento pode ser realizado via depósito ou transferência bancária para a Associação Pestalozzi de Osasco, CNPJ 51.437.861/0001-72, na agência do banco Bradesco 3481, na conta corrente 8035-7. Para confirmar a reserva, é necessário enviar o comprovante de pagamento para o WhatsApp da Instituição, no número (11) 3682-2158.

publicidade

Já a retirada dos pedidos será no dia 19 de junho, das 12h às 14h, por meio do sistema drive thru, na sede da associação (rua Dionísio Bizarro, 415, no Jardim Ester). Toda a renda será revertida para a instituição.

SEM CUSTOS AOS COFRES PÚBLICOS// Osasco abre chamamento para decoração de Natal em troca de liberação para publicidade nos cenários