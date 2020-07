Alô, polícia! Notas falsas e cartões fraudulentos são vendidos em grupos de Osasco nas redes sociais

Além de cartões de crédito fraudulentos, criminosos utilizam grupos de moradores de Osasco e região na internet para anunciar a comercialização de notas de dinheiro falsas.

“Notas fake e cartão de crédito à pronta entrega. Nota de primeira no papel moeda. Cartão em nome de terceiros deferido diretamente pelo banco. Venha conferir e fechar com a pessoa certa. Promoção para clientes antigos. Interessados somente no WhatsApp 119****3294”, anunciou um dos golpistas em publicação feita em grupos como “Desapego Osasco e Região” e “Desapega Osasco”, nesta quarta-feira (15).

Vale lembrar que a oferta e o uso de notas falsificadas ou de cartões bancários fraudulentos são crimes e tanto quem oferece quanto quem compra e usa podem responder criminalmente.