Alojamento emergencial tem capacidade para acolher 100 moradores de rua por noite em Carapicuíba

Em Carapicuíba, o Alojamento Emergencial, com capacidade para abrigar 100 moradores de rua, já está em funcionamento. O espaço, localizado na avenida General Teixeira Lott, foi entregue pela Prefeitura na quinta-feira (13).

O equipamento está à disposição da população de rua das 19h às 7h, todos os dias da semana, para que possam dormir durante a noite. Além das camas, as pessoas em situação de rua terão café da manhã, jantar, armário para guardar os pertences, banheiro com chuveiro, itens de higiene pessoal e equipe de profissionais.

O local é administrado pela Secretaria de Assistência Social e foi preparado para proporcionar à população de rua condições de realizarem as medidas de prevenção contra o coronavírus. “O Alojamento para a população de rua faz parte do trabalho diário que estamos realizando para conter a pandemia em Carapicuíba. O objetivo é evitar a propagação do vírus entre eles”, explica o prefeito Marcos Neves.

O alojamento conta com profissionais das áreas de segurança, recepção, psicólogos, cuidadores e assistentes sociais, que seguirão à risca todas as recomendações de prevenção contra a covid-19.

Para facilitar o acesso ao alojamento, a Secretaria de Assistência Social fará busca ativa com um automóvel, em pontos de maior circulação da cidade. De acordo com a administração municipal, equipamento ficará aberto até dezembro deste ano, podendo ser prorrogado.