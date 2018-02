Alphashopping terá vacinação contra febre amarela neste sábado

A equipe de Saúde da Prefeitura de Barueri realizará nova vacinação volante contra a febre amarela neste final de semana, 24 e 25 de fevereiro.

Publicidade

No sábado a ação ocorrerá no Alphashopping (alameda Rio Negro, 1.033 - Alphaville), das 10 às 15h, com distribuição de senhas. A expectativa é imunizar 3 mil pessoas.

No domingo as equipes estarão dentro de quatro condomínios da cidade: o Viva Mais Barueri, no Jardim Belval; e Residencial 1, Alpha Conde e Alpha Plus, todos em Alphaville. Neste caso, a vacinação será destinada apenas a moradores e funcionários desses locais. Espera-se imunizar 5 mil pessoas nos condomínios, sendo 2 mil no Viva Mais e 3 mil nos residenciais de Alphaville.

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Barueri, Rosana Perri Andrade Ambrogini, explica que a procura pela vacina diminuiu bastante nas últimas semanas, mas o município ainda não atingiu sua meta, portanto, as equipes estão buscando aqueles que ainda não foram vacinados. “Já vacinamos mais de 75% da cidade, agora estamos em busca desses 25% que ainda faltam, afinal, não foi fácil conseguir o imunológico para todos e queremos garantir que a cidade toda esteja protegida”, diz a biomédica sanitarista.

Vacinação segue normal na cidade

Durante a semana as vacinas continuam sendo aplicadas normalmente nas 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no SAE (Serviço de Atendimento Especializado), porém, este último destina-se apenas a quem precisa do Certificado Internacional de Vacinação ou aqueles que tenham alguma contraindicação à vacina fracionada. Não haverá mutirão nessas unidades neste final de semana.

Até o momento, Barueri já vacinou mais de 210 mil pessoas. A meta da Secretaria de Saúde para imunizar todo o município é 270 mil.